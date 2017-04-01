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  • 01.04, 12:56
    Вся правда и мифы о гранате. еда, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вся правда и мифы о гранате

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    Вся правда и мифы о гранате

    Вся правда и мифы о гранате

      Гранат традиционно считается очень полезным. Например, как только возникает проблема с пониженным гемоглобином, многие тут же идут и покупают гранатовый сок. Хотя на самом деле против анемии есть средства эффективнее. Правда и вымысел о гранате — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».

      С ботанической точки зрения плоды гранатового дерева считаются разновидностью ягод. Дикие гранаты мелкие, во многих южных странах их по-прежнему выращивают просто для красоты. А специально выведенные селекционерами ягоды вырастают весом в килограмм и даже больше. Хороший гранат должен быть не с дряблой, а с тугой кожицей и довольно тяжелый.

      Наука хорошо изучила медицинские свойства граната. Многие из нас всегда думали, что гранат ценен прежде всего железом. Однако это не совсем так. Гинекологи и правда нередко рекомендуют женщинам включать в рацион гранат или его сок — прежде всего при заболеваниях или вмешательствах, которые сопровождаются обильной кровопотерей. Но делается это вовсе не ради железа — оно в гранате находится в труднодоступной для организма форме.

      И мясо или печень поднимут гемоглобин гораздо более эффективно, не говоря уже о специальных препаратах. Роль граната — поднимать общий тонус организма благодаря витаминам и аминокислотам. Именно это помогает в итоге справиться с анемией.

      Гинекологи часто отговаривают пациенток от бездумного употребления гранатового сока, если вдруг у них снизился гемоглобин. С причинами анемии надо разбираться вместе со специалистом, особенно если женщина беременна. Ведь гранатовый сок может и навредить. Он способен вызывать запоры, а в чистом виде небезопасен для желудка — лучше разбавлять водой в пропорции 1:3.

      Если сравнивать силу гранатов, голубики, красного вина и других известных антиоксидантных продуктов, будет видно, что в гранате и концентрация этой пользы больше, и сама по себе она гораздо мощнее, чем у других. Гранат — настоящий спаситель наших сердец.

      Гранат действительно очень полезен для здоровья, потому что содержит много витаминов и — главное — продлевающих жизнь полифенольных антиоксидантов, которые защищают сердце и сосуды. Важно, что даже в длительно хранящемся соке эти вещества остаются.

      Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».

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