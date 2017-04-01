Сметана: польза и вред для организма

«Сметанка» — с недавних пор это слово стало почти ругательным. Ведь именно так, например, производители называют тот продукт, который похож на сметану, но на самом деле ей не является. Попробуем разобраться, опасно ли это и что наука говорит о сметане. Правда ли, что от нее можно потолстеть, и стоит ли, как сейчас модно, заменять ее йогуртом?
В старину с подкисшего молока снимали — или «сметали» — отстоявшийся слой. Отсюда и название «сметана». Дальше эти сливки выдерживали в прохладном месте. Промышленные производители сметаны всеми правдами и неправдами стараются приблизиться к эталону — сделать так, чтобы ложка стояла.
Однако густоты этой нередко достигают нечестно. Первое, что должно смутить, — слабо выраженный, «пустой» вкус. Правильная сметана — однородная, без крупинок и комочков, обязательно с глянцевой поверхностью. При смешивании с теплой водой она должна почти полностью растворяться. Некоторые подделки можно разоблачить, капнув на сметану немного йода. На хорошем продукте он не должен менять цвет, а вот если там внутри крахмал, то цвет изменится.
В целом сметана — продукт с не очень хорошей репутацией. Он очень калорийный, и потолстеть от него вполне реально. И чем жирнее сметана, тем она опаснее. Так что, если вы опасаетесь за фигуру и здоровье, лучше отдавайте предпочтение сметане с 10% или 15% жирности. И не верьте, что торт сметанник здоровее, чем другие торты.
Еще один популярный десерт из советских столовых — сметана с сахаром — это тоже настоящая калорийная бомба. Всего один такой стакан содержит 500 килокалорий, что уже составляет одну четвертую от количества, рекомендованного на сутки для взрослого человека. Сметану лучше есть по чуть-чуть.
Одна-две столовые ложки сметаны в день — это нормально. И лучше она, чем майонез с его жирностью за 60%. Хотя и для сметаны есть еще более здоровая альтернатива. Это легкий йогурт (иногда его мешают напополам со сметаной) или, например, восточный соус-напиток мацони.
Вывод прост — внимательно изучайте состав, пробуйте разные марки, чтобы выбрать ту, что понравится именно вам. И не ешьте сметаны слишком много. Пара ложек в день — больше не надо.
Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
Однако густоты этой нередко достигают нечестно. Первое, что должно смутить, — слабо выраженный, «пустой» вкус. Правильная сметана — однородная, без крупинок и комочков, обязательно с глянцевой поверхностью. При смешивании с теплой водой она должна почти полностью растворяться. Некоторые подделки можно разоблачить, капнув на сметану немного йода. На хорошем продукте он не должен менять цвет, а вот если там внутри крахмал, то цвет изменится.
В целом сметана — продукт с не очень хорошей репутацией. Он очень калорийный, и потолстеть от него вполне реально. И чем жирнее сметана, тем она опаснее. Так что, если вы опасаетесь за фигуру и здоровье, лучше отдавайте предпочтение сметане с 10% или 15% жирности. И не верьте, что торт сметанник здоровее, чем другие торты.
Еще один популярный десерт из советских столовых — сметана с сахаром — это тоже настоящая калорийная бомба. Всего один такой стакан содержит 500 килокалорий, что уже составляет одну четвертую от количества, рекомендованного на сутки для взрослого человека. Сметану лучше есть по чуть-чуть.
Одна-две столовые ложки сметаны в день — это нормально. И лучше она, чем майонез с его жирностью за 60%. Хотя и для сметаны есть еще более здоровая альтернатива. Это легкий йогурт (иногда его мешают напополам со сметаной) или, например, восточный соус-напиток мацони.
Вывод прост — внимательно изучайте состав, пробуйте разные марки, чтобы выбрать ту, что понравится именно вам. И не ешьте сметаны слишком много. Пара ложек в день — больше не надо.
Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
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