Российский боец Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории, легко одолел американца Чейза Гормли на турнире MMA Bellator 175.
Бой, прошедший в американском Роузмонте (штат Иллинойс), продолжался всего 3 минуты 55 секунд. Россиянин нокаутировал соперника в первом же раунде.
Для 36-летнего Харитонова эта победа стала 24-й в 30 боях в смешанных единоборствах при 6 поражениях.
It’s been this kind of night so far 🔥 Are you watching #Bellator175 on @spike??! pic.twitter.com/yUYFf7tcHV— Bellator MMA (@BellatorMMA) April 1, 2017
Для 36-летнего Харитонова эта победа стала 24-й в 30 боях в смешанных единоборствах при 6 поражениях.
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