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  • 01.04, 09:54

    Российский боец Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175

    1 комментарий
    Российский боец Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175

    Российский боец Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175

    Российский боец Харитонов нокаутировал американца Гормли на турнире Bellator 175
  • Фото: bellator.spike.com

    • Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории, легко одолел американца Чейза Гормли на турнире MMA Bellator 175.

    Бой, прошедший в американском Роузмонте (штат Иллинойс), продолжался всего 3 минуты 55 секунд. Россиянин нокаутировал соперника в первом же раунде.




    Для 36-летнего Харитонова эта победа стала 24-й в 30 боях в смешанных единоборствах при 6 поражениях.

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