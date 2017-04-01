Лагерю для «хрустальных» подростков не хватает 500 тыс. рублей на открытие новой смены

Уникальный реабилитационный центр объявил о наборе новой смены в лагерь для «хрустальных людей» — тех, кто страдает тяжелым генетическим заболеванием несовершенный остеогенез. Дети с таким диагнозом редко могут учиться в обычной школе, заниматься спортом, а часто даже выходить на улицу. Но вернуть им детство можно.

Людей с этим врожденным заболеванием называют «хрустальными» — настолько хрупки у них кости. Любое падение или удар приводит к травме. Максим Казарин начал «ломаться», как он сам говорит, в два года. Врачи посадили мальчика на инвалидную коляску, рекомендовали домашнее обучение, и несколько лет Максим вообще не выходил из дома. До тех пор, пока волонтеры не уговорили родителей отправить подростка в специальный лагерь — в общество таких же хрупких детей.



В лагере Максим избавился от комплексов и встал на ноги. Теперь он обходится без коляски дома и в школе. На улице, правда, без колес никак — неприученные к физической нагрузке мышцы быстро устают, и можно упасть, а это неизбежный перелом. Но Макс превратил в коляску в спортивный инвентарь. Забеги на короткие дистанции стали любимым хобби. Только тренироваться в неприспособленном для этого дворе неудобно, поэтому старшеклассник с нетерпением ждет новой смены в лагере.



Четырнадцатилетняя Ксюша из Воронежа, в отличие от Максима, в школу не ходит — ноги совсем не слушаются. Учителя приходят на дом или занимаются с ней по «Скайпу». Друзей у девочки почти нет, а так хочется сыграть для подруги любимую мелодию или показать свои рисунки — Ксюша решила стать художницей. Когда узнала о том, что существует специализированный лагерь для таких, как она, хрупких детей, загорелась мечтой туда попасть.



Этот лагерь существует чуть больше двух лет. За пять смен там побывали десятки хрупких детей со всех страны. Навыков, знаний и умений за 11 дней дети получают больше, чем за 11 лет. Многие научились здесь ходить, нашли друзей, а главное — определились с профессией. По просьбе организаторов к ребятам приезжают фотографы, художники, программисты, журналисты и учат своему мастерству всех желающих.



Проблема в том, что лагерь — проект благотворительный, и существует он на пожертвования. Аренда помещений, питание, расходы на организацию образовательной программы, приглашение преподавателей, оплата работы специалистов — все это обходится в крупную сумму с шестью нулями. Для того чтобы открыть новую смену и принять всех желающих — это около 60 подростков, не хватает полумиллиона рублей. Если их не собрать, лагерь продолжит работать, только мечта исполнится не у всех детей.



Чтобы помочь, отправьте СМС на короткий номер 3443 со словом «хрупкие» и суммой пожертвования. Например, «хрупкие 300».