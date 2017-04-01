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  • 01.04, 09:54
    Подлетевшую к Земле комету Туттля можно рассмотреть в мощный бинокль. кометы, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Подлетевшую к Земле комету Туттля можно рассмотреть в мощный бинокль

    3 комментария

    Подлетевшую к Земле комету Туттля можно рассмотреть в мощный бинокль

    Подлетевшую к Земле комету Туттля можно рассмотреть в мощный бинокль

      Яркий след в истории планеты сегодня оставит гигантская комета Туттля. Небесное тело стремительно летит к Земле, и это не первоапрельская шутка.

      Следующей ночью комету смогут увидеть многие россияне. Звездная гостья подойдет примерно на 21 миллион километров — очень близко по космическим меркам.

      Сергей Нароенков, старший научный сотрудник Института астрономии РАН: «Никакой опасности для Земли она не представляет. Данная комета является просто хорошим поводом для того, чтобы просто поглядеть на небо в телескоп, в мощный бинокль, чтобы эту комету просто глазом увидеть».

      Комета Туттля знаменита тем, что способна «распушить хвост» и внезапно вспыхнуть, став ярче в несколько раз. Попытать удачу можно даже без специального оборудования. Комета будет видна в созвездии Дракона — недалеко от Полярной звезды — при ясной погоде и темном небе.

      Жителям столицы астрономы рекомендуют наблюдать ее на окраинах города, где нет уличной подсветки.

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