Подлетевшую к Земле комету Туттля можно рассмотреть в мощный бинокль

Яркий след в истории планеты сегодня оставит гигантская комета Туттля. Небесное тело стремительно летит к Земле, и это не первоапрельская шутка.
Следующей ночью комету смогут увидеть многие россияне. Звездная гостья подойдет примерно на 21 миллион километров — очень близко по космическим меркам.
Сергей Нароенков, старший научный сотрудник Института астрономии РАН: «Никакой опасности для Земли она не представляет. Данная комета является просто хорошим поводом для того, чтобы просто поглядеть на небо в телескоп, в мощный бинокль, чтобы эту комету просто глазом увидеть».
Комета Туттля знаменита тем, что способна «распушить хвост» и внезапно вспыхнуть, став ярче в несколько раз. Попытать удачу можно даже без специального оборудования. Комета будет видна в созвездии Дракона — недалеко от Полярной звезды — при ясной погоде и темном небе.
Жителям столицы астрономы рекомендуют наблюдать ее на окраинах города, где нет уличной подсветки.
Сергей Нароенков, старший научный сотрудник Института астрономии РАН: «Никакой опасности для Земли она не представляет. Данная комета является просто хорошим поводом для того, чтобы просто поглядеть на небо в телескоп, в мощный бинокль, чтобы эту комету просто глазом увидеть».
Комета Туттля знаменита тем, что способна «распушить хвост» и внезапно вспыхнуть, став ярче в несколько раз. Попытать удачу можно даже без специального оборудования. Комета будет видна в созвездии Дракона — недалеко от Полярной звезды — при ясной погоде и темном небе.
Жителям столицы астрономы рекомендуют наблюдать ее на окраинах города, где нет уличной подсветки.
Комментарии