Президент Парагвая призвал погромщиков не подрывать демократию

В Парагвае жители страны отреагировали массовыми протестами на новый закон, который уже назвали «диктаторским».
Этот документ приняли накануне тайным голосованием в Конгрессе страны, он позволяет переизбрать действующего президента на второй срок. Митинг в столице страны быстро перерос в столкновения, толпа штурмом пошла на здание Конгресса, подожгла его и буквально разгромила.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть члены Конгресса.
Взять ситуацию под контроль и локализовать пожар правоохранителям удалось только спустя несколько часов. Президент Орасио Картес призвал граждан сохранять спокойствие и заявил, что зачинщики беспорядков хотят подорвать демократию.
Парагвай — одна из немногих стран, где главу государства избирают только на один пятилетний срок. Закон действовал с 1989 года. До этого страной 35 лет правил диктатор Альфредо Стресснер.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть члены Конгресса.
Взять ситуацию под контроль и локализовать пожар правоохранителям удалось только спустя несколько часов. Президент Орасио Картес призвал граждан сохранять спокойствие и заявил, что зачинщики беспорядков хотят подорвать демократию.
Парагвай — одна из немногих стран, где главу государства избирают только на один пятилетний срок. Закон действовал с 1989 года. До этого страной 35 лет правил диктатор Альфредо Стресснер.
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