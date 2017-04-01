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  • 01.04, 09:54
    Президент Парагвая призвал погромщиков не подрывать демократию. Парагвай, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент Парагвая призвал погромщиков не подрывать демократию

    1 комментарий

    Президент Парагвая призвал погромщиков не подрывать демократию

    Президент Парагвая призвал погромщиков не подрывать демократию

      В Парагвае жители страны отреагировали массовыми протестами на новый закон, который уже назвали «диктаторским».

      Этот документ приняли накануне тайным голосованием в Конгрессе страны, он позволяет переизбрать действующего президента на второй срок. Митинг в столице страны быстро перерос в столкновения, толпа штурмом пошла на здание Конгресса, подожгла его и буквально разгромила.

      Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть члены Конгресса.

      Взять ситуацию под контроль и локализовать пожар правоохранителям удалось только спустя несколько часов. Президент Орасио Картес призвал граждан сохранять спокойствие и заявил, что зачинщики беспорядков хотят подорвать демократию.

      Парагвай — одна из немногих стран, где главу государства избирают только на один пятилетний срок. Закон действовал с 1989 года. До этого страной 35 лет правил диктатор Альфредо Стресснер.

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