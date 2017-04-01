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  • 01.04, 09:54
    Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в связи с риском паводков. МЧС, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в связи с риском паводков

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    Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в связи с риском паводков

    Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в связи с риском паводков

      В российских регионах, которые особенно подвержены паводкам, сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Они готовятся отразить атаку стихии.

      В Республике Марий Эл спасатели обходят частные хозяйства и объясняют, как действовать при резком увеличении уровня воды.

      В Хакассии специалисты МЧС и Гидрометцентра на вертолете облетели русло реки Абакан. Гидрологи сделали замеры снега на разных высотах. Его в горах оказалось меньше, чем обычно. В ближайшее время составят прогноз развития паводка в регионе.

      А в Саратовской области взрывают лед. Это должно снизить риск образования заторов, а также избежать затопления поселков, которые находятся в низинах.

      К паводковому сезону готовятся и якутские водолазы. На реке Лена они провели тренировочные сборы. Спасатели отработали спуски под лед и поиски груза под водой.

      В Томской области оперативные группы выходят в места, которые облюбовали поклонники зимней рыбалки. Несмотря на то, что многие рыбаки свое хобби опасным не считают, специалисты МЧС с ними проводят профилактическую работу. Также спасатели патрулируют самодельные переправы и прибрежные территории у населенных пунктов.

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