Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы в связи с риском паводков

В российских регионах, которые особенно подвержены паводкам, сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Они готовятся отразить атаку стихии.

В Республике Марий Эл спасатели обходят частные хозяйства и объясняют, как действовать при резком увеличении уровня воды.



В Хакассии специалисты МЧС и Гидрометцентра на вертолете облетели русло реки Абакан. Гидрологи сделали замеры снега на разных высотах. Его в горах оказалось меньше, чем обычно. В ближайшее время составят прогноз развития паводка в регионе.



А в Саратовской области взрывают лед. Это должно снизить риск образования заторов, а также избежать затопления поселков, которые находятся в низинах.



К паводковому сезону готовятся и якутские водолазы. На реке Лена они провели тренировочные сборы. Спасатели отработали спуски под лед и поиски груза под водой.



В Томской области оперативные группы выходят в места, которые облюбовали поклонники зимней рыбалки. Несмотря на то, что многие рыбаки свое хобби опасным не считают, специалисты МЧС с ними проводят профилактическую работу. Также спасатели патрулируют самодельные переправы и прибрежные территории у населенных пунктов.