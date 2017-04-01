Песков назвал американцев жертвами антироссийской пропаганды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью программе Good Morning America американского телеканала ABC.
По словам Пескова, низкий уровень доверия американцев к России в Кремле считают закономерным следствием интенсивной антироссийской пропаганды, которая ведется в США больше года. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал данные опроса, свидетельствующие, что только 9% американцев хорошо отзываются о России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Они стали жертвами этой пропаганды, поэтому столь много американцев думает, что российские хакеры повсюду. Российские хакеры в каждом холодильнике, в каждом утюге, и так далее, и тому подобное. Но это неправда, всё это сфабрикованные новости и измышления».
Пресс-секретарь президента также опроверг утверждения о том, что Россия вмешивалась в выборы в США, и предложил убежденным в обратном «читать по губам» Владимира Путина.
Говоря о нынешних отношениях Вашингтона и Москвы, Песков заметил, что администрации Трампа требуется время, чтобы более точно формулировать свои мысли касательно России, но у Кремля достаточно терпения, чтобы дождаться этого.
Дмитрий Песков: «Мы достаточно терпеливы и будем ждать, пока не поймем точный смысл подходов нынешней администрации. По нашему мнению, администрации все еще нужно время, чтобы быть более точной в формулировках своих идей по поводу России».
Отвечая на вопрос о состоянии российско-американских отношений при Бараке Обаме, Песков признал, что они деградировали до состояния холодной войны и даже хуже того. Впрочем, двусторонние отношения могут улучшиться, если того захотят Владимир Путин и Дональд Трамп. Песков также выделил схожие черты двух лидеров, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Один отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов, а второй — национальные интересы Российской Федерации. Они очень хорошо понимают, что иногда в национальных интересах лучше поддерживать добрые отношения с визави, обеспечивать взаимную выгоду этих отношений и подлинную готовность учитывать основания для беспокойства с обеих сторон».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Они стали жертвами этой пропаганды, поэтому столь много американцев думает, что российские хакеры повсюду. Российские хакеры в каждом холодильнике, в каждом утюге, и так далее, и тому подобное. Но это неправда, всё это сфабрикованные новости и измышления».
Пресс-секретарь президента также опроверг утверждения о том, что Россия вмешивалась в выборы в США, и предложил убежденным в обратном «читать по губам» Владимира Путина.
Говоря о нынешних отношениях Вашингтона и Москвы, Песков заметил, что администрации Трампа требуется время, чтобы более точно формулировать свои мысли касательно России, но у Кремля достаточно терпения, чтобы дождаться этого.
Дмитрий Песков: «Мы достаточно терпеливы и будем ждать, пока не поймем точный смысл подходов нынешней администрации. По нашему мнению, администрации все еще нужно время, чтобы быть более точной в формулировках своих идей по поводу России».
Отвечая на вопрос о состоянии российско-американских отношений при Бараке Обаме, Песков признал, что они деградировали до состояния холодной войны и даже хуже того. Впрочем, двусторонние отношения могут улучшиться, если того захотят Владимир Путин и Дональд Трамп. Песков также выделил схожие черты двух лидеров, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Один отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов, а второй — национальные интересы Российской Федерации. Они очень хорошо понимают, что иногда в национальных интересах лучше поддерживать добрые отношения с визави, обеспечивать взаимную выгоду этих отношений и подлинную готовность учитывать основания для беспокойства с обеих сторон».
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