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  • 01.04, 06:52

    Боевики «Боко харам» похитили более 20 девушек из деревни в Нигерии

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    Боевики «Боко харам» похитили более 20 девушек из деревни в Нигерии

    Боевики «Боко харам» похитили более 20 девушек из деревни в Нигерии

    Радикальные исламисты из группировки «Боко харам» продолжают похищать несовершеннолетних девушек из нигерийских деревень.

    22 девушки оказались в руках боевиков в результате двух нападений на деревню на северо-востоке Нигерии. Первая атака произошла 30 марта: исламисты приехали на пикапах и забрали 18 девушек младше 17 лет. При этом боевики не причинили никому вреда и не стреляли по убегающим жителям деревни.

    Еще четыре девушки были похищены во время второго набега. В этот раз радикалы убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп, сообщает РИА Новости.

    «Боко харам» — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц, а затем попытались обменять их на арестованных участников группировки. В августе этого года «Боко харам» опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены живые заложницы.

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