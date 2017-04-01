Федерер и Надаль сыграют в финале турнира в Майами

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в третий раз с начала года встретятся в финале крупного теннисного турнира.
В полуфинале турнира в Майами испанский теннисист в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:1, 7:5. Федерер взял верх над Ником Кирьосом из Австралии — 7:6, 6:7, 7:5.
Федерер и Надаль встретятся уже в третьем с начала года финале. Предыдущие два финала остались за швейцарцем — это Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе.
Всего Надаль и Федерер встречались 36 раз, испанец ведет по победам 23:13.
Fedal final 2.0?— Miami Open (@MiamiOpen) 1 апреля 2017 г.
It’s HAPPENING!
Hurry, because it’ll be a hot ticket. https://t.co/pOtqISYuhB pic.twitter.com/no90Av9sb8
Федерер и Надаль встретятся уже в третьем с начала года финале. Предыдущие два финала остались за швейцарцем — это Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе.
Всего Надаль и Федерер встречались 36 раз, испанец ведет по победам 23:13.
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