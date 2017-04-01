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  • 01.04, 06:52

    Федерер и Надаль сыграют в финале турнира в Майами

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    Федерер и Надаль сыграют в финале турнира в Майами

    Федерер и Надаль сыграют в финале турнира в Майами

    Федерер и Надаль сыграют в финале турнира в Майами
  • Фото Reuters © 2017

    • Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в третий раз с начала года встретятся в финале крупного теннисного турнира.

    В полуфинале турнира в Майами испанский теннисист в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:1, 7:5. Федерер взял верх над Ником Кирьосом из Австралии — 7:6, 6:7, 7:5.


    Федерер и Надаль встретятся уже в третьем с начала года финале. Предыдущие два финала остались за швейцарцем — это Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе.

    Всего Надаль и Федерер встречались 36 раз, испанец ведет по победам 23:13.

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