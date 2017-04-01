В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса

В столице Парагвая Асунсьоне разгорелись беспорядки. Протестующие подожгли здание Конгресса вместе с людьми.
Манифестанты устроили пожар на первом этаже здания. К настоящему времени огнем охвачен весь первый этаж. В здании находятся люди, сообщает ТАСС.
Участники беспорядков протестуют против внесения в Конституцию поправок, допускающих переизбрание действующего президента на второй срок.
Волнения в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.
Las impactantes fotos del incendio en el Congreso de Paraguay y los choques entre manifestantes y policías https://t.co/TNMBVVO6Mi pic.twitter.com/somfm4T3vk— Infobae América (@InfobaeAmerica) 1 апреля 2017 г.
Участники беспорядков протестуют против внесения в Конституцию поправок, допускающих переизбрание действующего президента на второй срок.
Волнения в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.
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