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  • 01.04, 05:22
    В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса. Парагвай, митинги и протесты, парламенты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса

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    В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса

    В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса

    В столице Парагвая протестующие подожгли здание Конгресса
    • Фото: dw_espanol

      • В столице Парагвая Асунсьоне разгорелись беспорядки. Протестующие подожгли здание Конгресса вместе с людьми.

      Манифестанты устроили пожар на первом этаже здания. К настоящему времени огнем охвачен весь первый этаж. В здании находятся люди, сообщает ТАСС.


      Участники беспорядков протестуют против внесения в Конституцию поправок, допускающих переизбрание действующего президента на второй срок.

      Волнения в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.

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