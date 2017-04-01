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  • 01.04, 03:50

    Чешский посол в Швейцарии лишился поста из-за Twitter жены

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    Чешский посол в Швейцарии лишился поста <nobr>из-за</nobr> Twitter жены

    Чешский посол в Швейцарии лишился поста из-за Twitter жены

    Чешский посол в Швейцарии лишился поста <nobr>из-за</nobr> Twitter жены
  • Фото: lidovky.cz

    • Чешский МИД отзывает посла в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувку из-за активности его супруги в Twitter. Глава МИДа Лубомир Заоралек обвинил посла в том, что он не может повлиять на жену, публикующую критические высказывания в Интернете.

    Карел Борувка, дипломат: «Без каких-либо доводов я был извещен о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности».

    С действиями МИДа посол не согласен категорически.

    Алёна Борувкова, как и ее муж, да и сам Заоралек, является активным деятелем Чешской социал-демократической партии, причем в прошлом она даже претендовала на пост зампреда партии. Борувкова в соцсетях жестко критикует коллег по партии, а также других политиков и журналистов.


    В чешском МИДе пояснили, что Борувка переводится согласно закону о госслужбе. Окончательное слово в этой истории остается за президентом Милошем Земаном, который утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах, отмечает РИА Новости.

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