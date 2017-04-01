Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.
Выступление 17-летней россиянки знаменитый фигурист назвал гениальным.
В пятницу Медведева стала двукратной чемпионкой мира, попутно обновив два мировых рекорда — в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41) за две программы. Ранее в тот же день Плющенко объявил о завершении своей спортивной карьеры.
В пятницу Медведева стала двукратной чемпионкой мира, попутно обновив два мировых рекорда — в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41) за две программы. Ранее в тот же день Плющенко объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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