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  • 01.04, 05:22

    «Евгения — Гения»: Плющенко поздравил Медведеву с золотом ЧМ

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    «Евгения — Гения»: Плющенко поздравил Медведеву с золотом ЧМ

    «Евгения — Гения»: Плющенко поздравил Медведеву с золотом ЧМ

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.

    Выступление 17-летней россиянки знаменитый фигурист назвал гениальным.

    В пятницу Медведева стала двукратной чемпионкой мира, попутно обновив два мировых рекорда — в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41) за две программы. Ранее в тот же день Плющенко объявил о завершении своей спортивной карьеры.

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