Днепровский металлургический комбинат остановился из-за блокады

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) остановил работу в связи с дефицитом поставок кокса и финансовыми трудностями.
Приказ о «горячей» консервации подписал генеральный директор предприятия Вячеслав Мосьпан. Начальникам структурных подразделений поручено произвести безопасную остановку оборудования и принять меры по обеспечению его сохранности, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов.
Как пояснили на ДМК, к вынужденной консервации привело «прекращение поставок кокса и значительный дефицит оборотных средств», передает ТАСС.
Напомним, блокада Донбасса началась в конце января, когда радикалы заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями. В результате украинские ТЭС и предприятия остались без антрацита и кокса, которые производятся на территории ЛНР и ДНР.
Как пояснили на ДМК, к вынужденной консервации привело «прекращение поставок кокса и значительный дефицит оборотных средств», передает ТАСС.
Напомним, блокада Донбасса началась в конце января, когда радикалы заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями. В результате украинские ТЭС и предприятия остались без антрацита и кокса, которые производятся на территории ЛНР и ДНР.
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