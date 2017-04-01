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  • 01.04, 03:50

    Днепровский металлургический комбинат остановился из-за блокады

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    Днепровский металлургический комбинат остановился из-за блокады

    Днепровский металлургический комбинат остановился <nobr>из-за</nobr> блокады

    Днепровский металлургический комбинат (ДМК) остановил работу в связи с дефицитом поставок кокса и финансовыми трудностями.

    Приказ о «горячей» консервации подписал генеральный директор предприятия Вячеслав Мосьпан. Начальникам структурных подразделений поручено произвести безопасную остановку оборудования и принять меры по обеспечению его сохранности, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов.

    Как пояснили на ДМК, к вынужденной консервации привело «прекращение поставок кокса и значительный дефицит оборотных средств», передает ТАСС.

    Напомним, блокада Донбасса началась в конце января, когда радикалы заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями. В результате украинские ТЭС и предприятия остались без антрацита и кокса, которые производятся на территории ЛНР и ДНР.

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