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  • 01.04, 03:50

    Глава Минтруда высказался против увеличения отпуска за переработку

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    Глава Минтруда высказался против увеличения отпуска за переработку

    Глава Минтруда высказался против увеличения отпуска за переработку

    Глава Минтруда Максим Топилин не поддерживает идею о том, что за ненормированный рабочий день следует дополнительно увеличить на 15 суток оплачиваемый отпуск.

    Об этом заявил, комментируя соответствующую законодательную инициативу.

    Максим Топилин, глава Минтруда: «Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано».

    Он напомнил, что в ТК РФ есть требования к оплате сверхурочных, а также достаточное количество дополнительных отпусков. По его мнению, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска», передает «Интерфакс».

    С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в Думу.

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