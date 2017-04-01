Глава Минтруда высказался против увеличения отпуска за переработку

Глава Минтруда Максим Топилин не поддерживает идею о том, что за ненормированный рабочий день следует дополнительно увеличить на 15 суток оплачиваемый отпуск.
Об этом заявил, комментируя соответствующую законодательную инициативу.
Максим Топилин, глава Минтруда: «Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано».
Он напомнил, что в ТК РФ есть требования к оплате сверхурочных, а также достаточное количество дополнительных отпусков. По его мнению, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска», передает «Интерфакс».
С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в Думу.
Максим Топилин, глава Минтруда: «Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано».
Он напомнил, что в ТК РФ есть требования к оплате сверхурочных, а также достаточное количество дополнительных отпусков. По его мнению, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска», передает «Интерфакс».
С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в Думу.
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