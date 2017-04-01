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  • 01.04, 02:20

    Порошенко с нетерпением ждет от Европы «плана Маршалла» для Украины

    2 комментария

    Порошенко с нетерпением ждет от Европы «плана Маршалла» для Украины

    Порошенко с нетерпением ждет от Европы «плана Маршалла» для Украины

    Пётр Порошенко ждет, когда Европа представит Украине долговременный план помощи — так называемый план Маршалла.

    Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам участия в конгрессе Европейской народной партии.

    Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії.

    Щиро дякую роди…

    Опубликовано Петро Порошенко 31 марта 2017 г.

    По его словам, резолюция о разработке «плана Маршалла» — это «доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы» поддерживать Украину на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления.

    ЕНП в резолюции призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции, отмечает «Интерфакс».

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