Порошенко с нетерпением ждет от Европы «плана Маршалла» для Украины

Пётр Порошенко ждет, когда Европа представит Украине долговременный план помощи — так называемый план Маршалла.
Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам участия в конгрессе Европейской народной партии.
По его словам, резолюция о разработке «плана Маршалла» — это «доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы» поддерживать Украину на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления.
ЕНП в резолюции призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции, отмечает «Интерфакс».
Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії.Опубликовано Петро Порошенко 31 марта 2017 г.
Щиро дякую роди…
По его словам, резолюция о разработке «плана Маршалла» — это «доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы» поддерживать Украину на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления.
ЕНП в резолюции призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции, отмечает «Интерфакс».
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