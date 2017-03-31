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  • 01.04, 00:48

    Минфин приветствовал решение Fitch по кредитному рейтингу РФ

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    Минфин приветствовал решение Fitch по кредитному рейтингу РФ

    Минфин приветствовал решение Fitch по кредитному рейтингу РФ

    Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- со «стабильным» прогнозом.

    Министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал данное решение Fitch. По его словам, оно отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успешности действий властей РФ по адаптации экономики к ценам на нефть.

    Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «Мы положительно оцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом».

    По словам министра, среди потенциальных факторов, способных в будущем повысить кредитный рейтинг России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста, передает РИА Новости.

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