Минфин приветствовал решение Fitch по кредитному рейтингу РФ

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- со «стабильным» прогнозом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал данное решение Fitch. По его словам, оно отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успешности действий властей РФ по адаптации экономики к ценам на нефть.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «Мы положительно оцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом».
По словам министра, среди потенциальных факторов, способных в будущем повысить кредитный рейтинг России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста, передает РИА Новости.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ: «Мы положительно оцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом».
По словам министра, среди потенциальных факторов, способных в будущем повысить кредитный рейтинг России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста, передает РИА Новости.
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