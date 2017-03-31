В США предлагают наказать Россию за «агрессивные действия»

Конгрессмен США от Западной Виргинии Александер Муни предложил ввести санкции против России за «кибервзломы и другие агрессивные действия».
Документ предполагает разные виды санкций: против тех, кого США заподозрят в кибервзломах, а также экспортные — против компаний, которые заподозрят в ведении бизнеса с российской разведкой или оборонной отраслью.
Также документ предполагает кодификацию конгрессом подписанных ранее санкций против России по Украине и Крыму, что существенно затруднит их отмену. Планируется ввести финансовые санкции в отношении производства нефти и природного газа, строительства нефтепроводов в России, ядерных проектов, покупки суверенного долга России, участия в приватизации российских компаний.
Отдельный раздел предписывает госсекретарю США отчитаться перед конгрессом, какие СМИ контролируются правительством России. В противодействие государственным российским СМИ США предлагается поддерживать альтернативные русскоязычные ресурсы.
Александер Муни не отличается большим влиянием в конгрессе. Его инициатива в целом повторяет законопроект, внесенный в январе группой сенаторов, отмечает РИА Новости.
Также документ предполагает кодификацию конгрессом подписанных ранее санкций против России по Украине и Крыму, что существенно затруднит их отмену. Планируется ввести финансовые санкции в отношении производства нефти и природного газа, строительства нефтепроводов в России, ядерных проектов, покупки суверенного долга России, участия в приватизации российских компаний.
Отдельный раздел предписывает госсекретарю США отчитаться перед конгрессом, какие СМИ контролируются правительством России. В противодействие государственным российским СМИ США предлагается поддерживать альтернативные русскоязычные ресурсы.
Александер Муни не отличается большим влиянием в конгрессе. Его инициатива в целом повторяет законопроект, внесенный в январе группой сенаторов, отмечает РИА Новости.
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