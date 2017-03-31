«Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на северо-западе Москвы

Очевидцы сообщили о массовой аварии на Новорижском шоссе. Виновником ДТП называют водителя Mercedes с «блатными» номерами.
ДТП произошло на 21-м км Новорижского шоссе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в аварии участвовали не менее пяти автомобилей.
По словам очевидцев, участниками ДТП стали 8 машин, а устроил аварию водитель Mercedes.
Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По словам очевидцев, участниками ДТП стали 8 машин, а устроил аварию водитель Mercedes.
На Новой Риге большое ДТП. Обдолбанный водитель мерседеса протаранил 7–9 машин. Номерок блатной Х777КН777. Щас видео нам оттуда скинут. pic.twitter.com/pib2oPdxV7— Андрей Филин (@Barsyaka1) 31 марта 2017 г.
Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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