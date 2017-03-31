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  • 31.03, 23:18
    «Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на северо-западе Москвы. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на северо-западе Москвы

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    «Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

    «Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на северо-западе Москвы

    «Блатной» Mercedes устроил крупное ДТП на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

      Очевидцы сообщили о массовой аварии на Новорижском шоссе. Виновником ДТП называют водителя Mercedes с «блатными» номерами.

      ДТП произошло на 21-м км Новорижского шоссе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в аварии участвовали не менее пяти автомобилей.

      По словам очевидцев, участниками ДТП стали 8 машин, а устроил аварию водитель Mercedes.


      Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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