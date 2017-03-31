Мужчина погиб под колесами поезда на МЦК

В столице проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях Московского центрального кольца.
ЧП произошло около 19:30 в районе станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца. Под колесами «Ласточки» погиб мужчина, переходивший железнодорожные пути перед приближающимся составом.
От полученных травм он скончался на месте, сообщает столичное СУ на транспорте СК РФ.
От полученных травм он скончался на месте, сообщает столичное СУ на транспорте СК РФ.
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