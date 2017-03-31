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  • 31.03, 23:18

    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после ураганного ветра

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    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после ураганного ветра

    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после ураганного ветра

    В Минэнерго сообщили, что удалось восстановить электроснабжение потребителей, которое было прервано из-за сильного ветра.

    Без света из-за ураганных порывов ветра, которые достигали 22 метров в секунду, оставались около 12 300 человек. Под отключение попали более 26 многоэтажных домов. К восстановительным работам привлекли 29 бригад в составе 78 человек и 44 единиц спецтехники, передает РИА Новости.

    Вернуть электроснабжение удалось к 18:00. Ситуация находилась на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

    Во время непогоды ветер снес в Красноярске крышу двухэтажного здания, вырывал деревья, ломал рекламные растяжки, разворачивал светофоры. Однако в соцсетях сибиряки проявили остроумие и посмеялись над неприятностями, связанными с ударом стихии.

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