В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после ураганного ветра

В Минэнерго сообщили, что удалось восстановить электроснабжение потребителей, которое было прервано
из-за сильного ветра.
Без света из-за ураганных порывов ветра, которые достигали 22 метров в секунду, оставались около 12 300 человек. Под отключение попали более 26 многоэтажных домов. К восстановительным работам привлекли 29 бригад в составе 78 человек и 44 единиц спецтехники, передает РИА Новости.
Вернуть электроснабжение удалось к 18:00. Ситуация находилась на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.
проявили остроумие и посмеялись над неприятностями, связанными с ударом стихии.
Вернуть электроснабжение удалось к 18:00. Ситуация находилась на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.
проявили остроумие и посмеялись над неприятностями, связанными с ударом стихии.
Комментарии