Защитные понтоны «Красного Бора» оказались в центре экологического скандала

Петербургский комитет по природопользованию позвал журналистов на полигон токсичных отходов в Ленобласти, чтобы развеять слухи о якобы экологической катастрофе.
Сегодня полигон опасных отходов «Красный Бор» вновь оказался в топе новостей. По словам экологов, понтоны, укрывающие резервуары с токсичными отходами, начали разрушаться. Они просели и покрылись трещинами.
Как полагают активисты, это означает, что в любой момент с началом паводка отходы попадут в ближайшие реки и далее в Финский залив. Комитет по природопользованию драматизировать ситуацию не склонен.
По задумке, такая мембрана должна укрывать опасные отходы от внешней среды. Однако на деле, как говорят экологи, высокотехнологичная новинка за 120 млн рублей не прошла проверку первой же весенней оттепелью.
Сообщения о проблемах с покрытием на полигоне сегодня буквально взбудоражили информационные ленты. Еще утром появились данные о том, что из-за перепада температур фанерный слой под специальной пленкой якобы потрескался, а на поверхности понтона образовались рытвины и ямы.
Виктория Маркова, председатель инициативной группы по экобезопасности Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Когда у меня уже были документальные подтверждения повреждения понтонов, 22 марта я поехала в Москву и всю информацию передала в Администрацию президента и в Министерство природных ресурсов».
Такое пристальное внимание привлекли два объекта красноборского полигона. К примеру, так называемая карта №68. Глубина этого открытого котлована — восемь метров. Здесь на площади в гектар хранятся ядовитые жидкие отходы. В основном, это нефтепродукты. От попадания осадков их защищает настоящий слоеный пирог из пластиковых труб, фанеры и синтетической геомембраны.
Вся конструкция находится на плаву. Это сделано для того, чтобы пресловутые перепады погоды не повлияли на состояние покрытия. А оно готово выдержать не только вес съемочных бригад, но и проверку с пристрастием.
Олег Гладштейн, директор компании-подрядчика: «Поэтому от паров, которые там образуются, от нефтепродуктов, от того, что они пропитаются этими продуктами, древесина станет только прочнее. И всё, что говорится сегодня о том, что это набухает, происходит разложение древесины, — извините, это бред».
Тревожные сообщения о состоянии понтонов появились менее чем через сутки после оглашения планов по консервации всего полигона. Накануне на заседании рабочей группы по ликвидации экологического вреда заявили о том, что избавиться от опасного наследия планируют в четыре этапа.
Это займет как минимум пять лет. Пока же компания-подрядчик фактически только начала покрывать необходимые котлованы. И в комитете по природопользованию повода для беспокойства не видят.
Анна Титоренко, пресс-секретарь Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга: «Мы не стали ничего ни писать, ни говорить. Единственное, что мы посчитали нужным сделать, это привести на полигон СМИ, чтобы журналисты своими глазами увидели и чтобы специалисты объяснили наконец-то, как это укладывается, как это делается».
Полностью завершить работы по укрытию двух карт планируют уже к началу лета. Правда, к этому времени полигону предстоит пройти еще одну проверку на прочность. От внешней среды резервуар с ядовитыми отходами отделяет земляной вал. И главное, чтобы майские грозы окончательно не переполнили чашу терпения красноборских общественников, отмечает корреспондент Эдмунд Желбунов специально для НТВ.
Как полагают активисты, это означает, что в любой момент с началом паводка отходы попадут в ближайшие реки и далее в Финский залив. Комитет по природопользованию драматизировать ситуацию не склонен.
По задумке, такая мембрана должна укрывать опасные отходы от внешней среды. Однако на деле, как говорят экологи, высокотехнологичная новинка за 120 млн рублей не прошла проверку первой же весенней оттепелью.
Сообщения о проблемах с покрытием на полигоне сегодня буквально взбудоражили информационные ленты. Еще утром появились данные о том, что из-за перепада температур фанерный слой под специальной пленкой якобы потрескался, а на поверхности понтона образовались рытвины и ямы.
Виктория Маркова, председатель инициативной группы по экобезопасности Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Когда у меня уже были документальные подтверждения повреждения понтонов, 22 марта я поехала в Москву и всю информацию передала в Администрацию президента и в Министерство природных ресурсов».
Такое пристальное внимание привлекли два объекта красноборского полигона. К примеру, так называемая карта №68. Глубина этого открытого котлована — восемь метров. Здесь на площади в гектар хранятся ядовитые жидкие отходы. В основном, это нефтепродукты. От попадания осадков их защищает настоящий слоеный пирог из пластиковых труб, фанеры и синтетической геомембраны.
Вся конструкция находится на плаву. Это сделано для того, чтобы пресловутые перепады погоды не повлияли на состояние покрытия. А оно готово выдержать не только вес съемочных бригад, но и проверку с пристрастием.
Олег Гладштейн, директор компании-подрядчика: «Поэтому от паров, которые там образуются, от нефтепродуктов, от того, что они пропитаются этими продуктами, древесина станет только прочнее. И всё, что говорится сегодня о том, что это набухает, происходит разложение древесины, — извините, это бред».
Тревожные сообщения о состоянии понтонов появились менее чем через сутки после оглашения планов по консервации всего полигона. Накануне на заседании рабочей группы по ликвидации экологического вреда заявили о том, что избавиться от опасного наследия планируют в четыре этапа.
Это займет как минимум пять лет. Пока же компания-подрядчик фактически только начала покрывать необходимые котлованы. И в комитете по природопользованию повода для беспокойства не видят.
Анна Титоренко, пресс-секретарь Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга: «Мы не стали ничего ни писать, ни говорить. Единственное, что мы посчитали нужным сделать, это привести на полигон СМИ, чтобы журналисты своими глазами увидели и чтобы специалисты объяснили наконец-то, как это укладывается, как это делается».
Полностью завершить работы по укрытию двух карт планируют уже к началу лета. Правда, к этому времени полигону предстоит пройти еще одну проверку на прочность. От внешней среды резервуар с ядовитыми отходами отделяет земляной вал. И главное, чтобы майские грозы окончательно не переполнили чашу терпения красноборских общественников, отмечает корреспондент Эдмунд Желбунов специально для НТВ.
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