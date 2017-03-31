Грабители в Москве обстреляли очевидцев преступления

На севере Москвы двое очевидцев ограбления получили ранения и были госпитализированы.
В пресс-службе ГУ МВД России отметили, что инцидент произошел около дома 2 на Старомарьинском шоссе. Неизвестные попытались отнять сумку у женщины, однако в ситуацию вмешались очевидцы. Нападавшие открыли по ним огонь, после чего скрылись на автомобиле ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета. Стрельба, предположительно, велась из травматического оружия.
В Москве введен план «Перехват», предпринимаются меры к розыску и задержанию преступников, сообщает ТАСС.
В Москве введен план «Перехват», предпринимаются меры к розыску и задержанию преступников, сообщает ТАСС.
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