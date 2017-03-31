Слова Тиллерсона о «российской агрессии» вызвали недоумение в МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали итоги министерской сессии Совета НАТО в Брюсселе.
В МИД РФ отметили, что поддерживать единство в такой многосторонней структуре, как НАТО, в которую входят разные государства, непросто. Видимо, по этой причине альянсу важно иметь «сильный объединяющий мотив».
МИД РФ: «Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось — у них на уме всегда одно и то же: миф о „российской угрозе“, клевета о „российской агрессии“ и бесконечные заклинания о необходимости ей „коллективно противостоять“».
на встрече глав МИД стран альянса, выступая впервые в штаб-квартире организации.
В Москве считают, что НАТО навязывает России конфронтационный характер отношений, основанный на логике военного противостояния. В МИД РФ призвали альянс коренным образом изменить этот подход.
МИД РФ: «Не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, двигаться в направлении борьбы с реальными вызовами безопасности, среди которых — региональные террористические угрозы».
Это, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, свидетельствует о том, что НАТО в который раз ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению глобальных проблем.
МИД РФ: «Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности».
МИД РФ: «Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось — у них на уме всегда одно и то же: миф о „российской угрозе“, клевета о „российской агрессии“ и бесконечные заклинания о необходимости ей „коллективно противостоять“».
на встрече глав МИД стран альянса, выступая впервые в штаб-квартире организации.
В Москве считают, что НАТО навязывает России конфронтационный характер отношений, основанный на логике военного противостояния. В МИД РФ призвали альянс коренным образом изменить этот подход.
МИД РФ: «Не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, двигаться в направлении борьбы с реальными вызовами безопасности, среди которых — региональные террористические угрозы».
Это, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, свидетельствует о том, что НАТО в который раз ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению глобальных проблем.
МИД РФ: «Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности».
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