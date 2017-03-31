#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 21:46

    Артемию Лебедеву запретили въезд на Украину

    комментировать
    • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
    Артемию Лебедеву запретили въезд на Украину

    Артемию Лебедеву запретили въезд на Украину

    Артемию Лебедеву запретили въезд на Украину
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, который ранее посещал Крым и Донбасс.

    Об этом сообщило украинское интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на ответ СБУ на соответствующий запрос.

    Из сообщения СБУ: «Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

    Срок, в течение которого известному дизайнеру и блогеру запрещено посещать Украину, в СБУ не уточнили. По информации СМИ, в 2016 году Лебедев побывал на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Кроме того, российский блогер посещал Крым, который Киев считает оккупированной территорией.

    Сам Лебедев подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Он назвал Украину «любимой» и выразил надежду, что она «когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти».

    Артемий Лебедев: «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям».

    Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году основавший «Студию Артемия Лебедева», где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. У студии есть офис в Киеве.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru