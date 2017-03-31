Артемию Лебедеву запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, который ранее посещал Крым и Донбасс.
Об этом сообщило украинское интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на ответ СБУ на соответствующий запрос.
Из сообщения СБУ: «Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».
Срок, в течение которого известному дизайнеру и блогеру запрещено посещать Украину, в СБУ не уточнили. По информации СМИ, в 2016 году Лебедев побывал на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Кроме того, российский блогер посещал Крым, который Киев считает оккупированной территорией.
Сам Лебедев подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Он назвал Украину «любимой» и выразил надежду, что она «когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти».
Артемий Лебедев: «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям».
Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году основавший «Студию Артемия Лебедева», где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. У студии есть офис в Киеве.
Из сообщения СБУ: «Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».
Срок, в течение которого известному дизайнеру и блогеру запрещено посещать Украину, в СБУ не уточнили. По информации СМИ, в 2016 году Лебедев побывал на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Кроме того, российский блогер посещал Крым, который Киев считает оккупированной территорией.
Сам Лебедев подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Он назвал Украину «любимой» и выразил надежду, что она «когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти».
Артемий Лебедев: «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям».
Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году основавший «Студию Артемия Лебедева», где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. У студии есть офис в Киеве.
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