Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций.
Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства России.
Из текста распоряжения: «Назначить Калугина Сергея Борисовича заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».
До назначения на должность замглавы министерства Калугин с 2013 года возглавлял «Ростелеком». За время его работы на этом посту была завершена реорганизация «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», кроме того, был создан федеральный мобильный оператор Tele2.
На должность Калугина в «Ростелекоме» назначен Михаил Осеевский, который с 2012-го по март 2017 года был заместителем председателя правления ВТБ.
Из текста распоряжения: «Назначить Калугина Сергея Борисовича заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».
До назначения на должность замглавы министерства Калугин с 2013 года возглавлял «Ростелеком». За время его работы на этом посту была завершена реорганизация «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», кроме того, был создан федеральный мобильный оператор Tele2.
На должность Калугина в «Ростелекоме» назначен Михаил Осеевский, который с 2012-го по март 2017 года был заместителем председателя правления ВТБ.
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