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  • 31.03, 21:46

    Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи

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    • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи

    Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи

    Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи
  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций.

    Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства России.

    Из текста распоряжения: «Назначить Калугина Сергея Борисовича заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».

    До назначения на должность замглавы министерства Калугин с 2013 года возглавлял «Ростелеком». За время его работы на этом посту была завершена реорганизация «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», кроме того, был создан федеральный мобильный оператор Tele2.

    На должность Калугина в «Ростелекоме» назначен Михаил Осеевский, который с 2012-го по март 2017 года был заместителем председателя правления ВТБ.

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