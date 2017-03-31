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  • 31.03, 21:47
    Охранники разогнали пикет перед зданием петербургского университета профсоюзов. Санкт-Петербург, вузы, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Охранники разогнали пикет перед зданием петербургского университета профсоюзов

    4 комментария

    Охранники разогнали пикет перед зданием петербургского университета профсоюзов

    Охранники разогнали пикет перед зданием петербургского университета профсоюзов

      Активисты устроили акцию протеста, посвященную фактам нарушения прав студентов.

      Сегодня к университету профсоюзов на улице Фучика вышли активисты с заявлением о нарушении прав студентов. По словам протестующих, их неоднократно пытались оттеснить от проходной неизвестные люди. Мужчины не отреагировали на просьбу представиться.

      Участники акции предположили, что это сотрудники службы охраны. В какой-то момент они отобрали у одного из активистов плакат, а затем с силой завели его в помещение.

      Активисты рассказали журналистам, что после инцидента их доставили в полицию, где были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Якобы пикетчики нецензурно выражались и мешали прохожим.

      Протестующие в свою очередь намерены обратиться со встречным заявлением. В пресс-службе университета от комментариев отказались, назвав ситуацию глупостью.

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