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  • 31.03, 21:46
    В Ленинградской области дошло до суда дело о бизнесмене-педофиле. Ленинградская область, педофилия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ленинградской области дошло до суда дело о бизнесмене-педофиле

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    В Ленинградской области дошло до суда дело о бизнесмене-педофиле

    В Ленинградской области дошло до суда дело о <nobr>бизнесмене-педофиле</nobr>

      Следствие собрало достаточную доказательную базу, для того чтобы передать в суд обвинительные материалы в отношении 55-летнего предпринимателя Георгия Томашевича.

      В Ленинградской области предстанет перед судом обвиняемый в педофилии Георгий Томашевич. Против 55-летнего бизнесмена собрано достаточно доказательств. Сегодня в правоохранительных органах заявили о завершении расследования уголовного дела, поскольку собрана достаточная доказательная база.

      Оформивший опекунство над шестью мальчиками Томашевич обвиняется в домогательстве. Изначально речь шла о развращении самого младшего ребенка, затем появилась информация о пяти аналогичных преступлениях.

      Со своими подопечными бизнесмен жил в частном доме в деревне Касимово. Сейчас он находится под арестом. Меру пресечения летом 2016 года Томашевичу избрал Всеволожский городской суд.

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