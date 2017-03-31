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  • 31.03, 21:46

    США ввели санкции против 11 должностных лиц и одной компании КНДР

    1 комментарий

    США ввели санкции против 11 должностных лиц и одной компании КНДР

    США ввели санкции против 11 должностных лиц и одной компании КНДР

    Вашингтон установил санкции в отношении официальных лиц Северной Кореи в связи с нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

    Сообщение о введении санкций размещено на сайте Минфина США. В черный список американских властей попали 11 должностных лиц КНДР и одна компания.

    Под ограничениями оказались трое представителей северокорейских банков и корпораций, которые находятся в Москве, — представители международного банка «Илсим» Чан Йонг Чу и Нам Унг Ким, а также представитель Банка международной торговли Янг Су Хан. Остальные восемь — представители внешнеторговых организаций КНДР в Китае, Вьетнаме и на Кубе.

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