Финансистам Минобороны подарили икону Иоанна Кронштадтского

Сегодня финансово-экономическая служба Минобороны России обрела своего небесного покровителя.

Выбор образа святого праведного Иоанна Кронштадтского не случаен. В благодарность за духовную помощь и поддержку ему жертвовали крупные суммы, однако священник все средства отдавал на строительство и поддержание больниц и школ.



Благодаря своей щедрости кронштадтский праведник всегда имел много просителей и никому не отказывал в помощи. Святыню из рук представителя церкви приняла заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Именно она курирует финансово-экономический блок ведомства.