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  • 31.03, 20:16
    Финансистам Минобороны подарили икону Иоанна Кронштадтского. Минобороны РФ, Санкт-Петербург, иконы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Финансистам Минобороны подарили икону Иоанна Кронштадтского

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    Финансистам Минобороны подарили икону Иоанна Кронштадтского

    Финансистам Минобороны подарили икону Иоанна Кронштадтского

      Сегодня финансово-экономическая служба Минобороны России обрела своего небесного покровителя.

      Выбор образа святого праведного Иоанна Кронштадтского не случаен. В благодарность за духовную помощь и поддержку ему жертвовали крупные суммы, однако священник все средства отдавал на строительство и поддержание больниц и школ.

      Благодаря своей щедрости кронштадтский праведник всегда имел много просителей и никому не отказывал в помощи. Святыню из рук представителя церкви приняла заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Именно она курирует финансово-экономический блок ведомства.

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