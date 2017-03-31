Эксперты сообщают о тактическом союзе США с курдскими силами в Сирии

Пришли сообщения об ожесточенных боях, которые идут в районе сирийского города Ракка. Он считается «столицей» террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ организацией — ред.). Сирийские правительственные войска неоднократно пытались отбить Ракку, но безуспешно. Сегодня курдские бойцы начали операцию возле Ефратской ГЭС и приближаются к центральным кварталам города Табка.
Окрестности сирийского городка Табка — в 40 километрах от Ракки, нынешней столицы самопровозглашенного «халифата» исламских террористов на севере Сирии. Ракка — главная цель предстоящего наступления, которое сегодня готовят и войска Асада с одной стороны, и с другой — курдские ополченцы, которых поддерживают США.
Журналистам RT удалось снять несколько кадров зримого присутствия американцев в курдских районах Сирии. Официально в США это называется программа Training and assistance, в которую входят советники и инструкторы, которые обучают бойцов Сирийской демократической армии, состоящей в основном из курдских ополченцев.
Неофициально, как рассказывают сирийцы, спецназ США помогает в боях, американские морпехи применяют тяжелую гаубичную артиллерию. США снабжают курдов оружием, только сегодня прислали очередную партию бронемашин. Эксперты говорят об альянсе США с курдами, правда, скорее тактическом.
Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Американцы просят курдов взять Ракку — сирийскую „столицу“ ИГИЛ, и сейчас операция началась. Американцы обещают курдам поддержать их автономию на севере Сирии и, думаю, намекают им, что могут поддержать создание государства Великий Курдистан».
Территории, населенные курдами, находятся не только на севере Сирии. Курды населяют нефтеносные провинции Ирака, часть Ирана и, конечно, Турции, которая много лет воюет с Рабочей партией Курдистана, считает их главными террористами и беспокоится, что различные анклавы курдов вдоль границ страны станут их убежищем и оплотом. Многие считают, вся турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии была направлена именно против этого, а главной целью было ввести войска и разделить курдские районы. Вчера операция была официально завершена, но войска остались.
Одновременно в Анкаре, куда накануне приехал госсекретарь США, весь день шли трудные переговоры. Главная тема — курдский вопрос, который сегодня разъединяет союзников по НАТО. Судя по финальным заявлениям, разошлись каждый при своем мнении.
Вероника Крашенинникова, Институт внешнеполитических исследований и инициатив: «В настоящее время подготовка курдов является инструментом и против Эрдогана, при том что Турция — член НАТО, но Эрдоган лишь частично поддерживает США. Это такое внутреннее оружие».
Сергей Марков: «На наших глазах будет формироваться конфликт США и Турции. А единственное, что хотят от этого конфликта американцы, они должны будут использовать курдов, а потом жестоко обмануть и бросить».
Как полагают эксперты, курдский вопрос — лишь разменная карта и, возможно, часть американского плана по Сирии, с которым госсекретаря США скоро ждут в Москве. Накануне новое внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов послало несколько позитивных сигналов, намекнув на кардинальное изменение своей стратегии в Сирии.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Статус Асада будет определен сирийским народом».
Впрочем, опытные переговорщики не советуют обольщаться, это всего лишь авансы.
Журналистам RT удалось снять несколько кадров зримого присутствия американцев в курдских районах Сирии. Официально в США это называется программа Training and assistance, в которую входят советники и инструкторы, которые обучают бойцов Сирийской демократической армии, состоящей в основном из курдских ополченцев.
Неофициально, как рассказывают сирийцы, спецназ США помогает в боях, американские морпехи применяют тяжелую гаубичную артиллерию. США снабжают курдов оружием, только сегодня прислали очередную партию бронемашин. Эксперты говорят об альянсе США с курдами, правда, скорее тактическом.
Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Американцы просят курдов взять Ракку — сирийскую „столицу“ ИГИЛ, и сейчас операция началась. Американцы обещают курдам поддержать их автономию на севере Сирии и, думаю, намекают им, что могут поддержать создание государства Великий Курдистан».
Территории, населенные курдами, находятся не только на севере Сирии. Курды населяют нефтеносные провинции Ирака, часть Ирана и, конечно, Турции, которая много лет воюет с Рабочей партией Курдистана, считает их главными террористами и беспокоится, что различные анклавы курдов вдоль границ страны станут их убежищем и оплотом. Многие считают, вся турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии была направлена именно против этого, а главной целью было ввести войска и разделить курдские районы. Вчера операция была официально завершена, но войска остались.
Одновременно в Анкаре, куда накануне приехал госсекретарь США, весь день шли трудные переговоры. Главная тема — курдский вопрос, который сегодня разъединяет союзников по НАТО. Судя по финальным заявлениям, разошлись каждый при своем мнении.
Вероника Крашенинникова, Институт внешнеполитических исследований и инициатив: «В настоящее время подготовка курдов является инструментом и против Эрдогана, при том что Турция — член НАТО, но Эрдоган лишь частично поддерживает США. Это такое внутреннее оружие».
Сергей Марков: «На наших глазах будет формироваться конфликт США и Турции. А единственное, что хотят от этого конфликта американцы, они должны будут использовать курдов, а потом жестоко обмануть и бросить».
Как полагают эксперты, курдский вопрос — лишь разменная карта и, возможно, часть американского плана по Сирии, с которым госсекретаря США скоро ждут в Москве. Накануне новое внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов послало несколько позитивных сигналов, намекнув на кардинальное изменение своей стратегии в Сирии.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Статус Асада будет определен сирийским народом».
Впрочем, опытные переговорщики не советуют обольщаться, это всего лишь авансы.
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