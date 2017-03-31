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  • 31.03, 20:16
    Петербуржцы рвутся на масштабную выставку Сальвадора Дали. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербуржцы рвутся на масштабную выставку Сальвадора Дали

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    Петербуржцы рвутся на масштабную выставку Сальвадора Дали

    Петербуржцы рвутся на масштабную выставку Сальвадора Дали

      Впервые в Петербурге открылась масштабная экспозиция работ Сальвадора Дали, на которую еще до ее начала уже продано семь тысяч электронных билетов.

      В четырех залах Музея Фаберже выставлено больше сотни произведений гениального сюрреалиста. Это картины из знаменитого театра-музея Дали, а также из частных коллекций.

      Выставку готовили около года, и самым сложным было договориться с частными коллекционерами, которые часто в последний момент отказывались предоставлять картины по политическим мотивам, как уверены организаторы. Трудности возникли и при перевозке творений Дали, которые приходилось доставлять в музей на набережной Фонтанки по частям.

      Начинается выставка ранними картинами гениального испанца. Одна из самых интересных работ этого периода — рекордно дорогое приобретение Фонда Дали «Пейзаж с загадочными элементами». В этом произведении художник оригинально цитирует шедевр Вермеера.

      Голландского живописца и своего наставника Дали поместил на первый план. А вдали нарисовал себя еще ребенком, одетым в морской костюм и в сопровождении няни. Остальная часть экспозиции посвящена позднему периоду творчества Дали, когда он вернулся к классицизму.

      Организаторы уверены, что именно классицизм лучше всего подходит Петербургу. Впервые в России будут представлены картины, которые художник посвятил Микеланджело Буанарроти. Они были написаны за несколько лет до смерти художника.

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