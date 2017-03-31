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  • 31.03, 20:16

    Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

    17 комментариев

    Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

    Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

    Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% россиян, и 64% проголосовали бы за него, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье.

    Как свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 10% россиян отдали бы свой голос на выборах президента лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, 2% — бизнесмену Михаилу Прохорову. При этом 9% не пошли бы на выборы, если бы они состоялись в следующее воскресенье.

    О своем доверии Путину рассказали 78% участников опроса. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву, по их словам, доверяет 41% россиян.

    Согласно исследованию, если в следующее воскресенье вновь состоятся выборы в Государственную думу, за партию «Единая Россия» проголосуют 47% россиян, за ЛДПР — 12%, за КПРФ — 8%, за «Справедливую Россию» — 4%. Не пошли бы на выборы 10% респондентов.

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