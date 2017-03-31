Главы МИД стран НАТО поспорили о «российской угрозе» и финансировании альянса

В Брюсселе прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса. В ней впервые принял участие и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Встреча версталась именно под него. Изначально она была намечена на апрель. Говорили в основном о противодействии возможной «российской агрессии» и увеличении расходов на оборону.
Предполагается, что каждая страна, входящая в блок, увеличит финансирование альянса до как минимум 2% ВВП. Однако не все страны смогут на это пойти по своим финансовым соображениям. А Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что США не намерены в одиночку нести расходы на Североатлантический альянс.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Наша цель должна заключаться в том, чтобы на встрече лидеров НАТО в мае согласовать, что до конца года все союзники выполнят обещанные рекомендации или разработают планы, которые четко сформулируют, как и с какими ежегодными показателями обещания будут выполняться».
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса не идут на поводу у США, и решение об увеличении расходов было принято еще три года назад. Но тут же глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил: 2% ВВП для Германии — это в год 70 млрд евро, и в Германии нет ни одного политика, который бы согласился с этим решением.
Что касается России, то тон и позиция США пока не изменились. Было объявлено, что антироссийские санкции Вашингтон снимет только в том случае, если минские соглашения будут полностью выполнены и Крым снова станет украинской территорией. Более того, Тиллерсон заявил, что именно НАТО играет основную роль в противостоянии «российской активности и российской агрессии».
В то же время глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что Россия никогда не была врагом ни Евросоюза, ни НАТО, а Столтенберг, несмотря на угрозы госсекретаря США, снова подтвердил готовность сотрудничать с Москвой.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы провели встречу Совета Россия — НАТО, на которой обсуждали Украину. Это был трудный вопрос, но важно, что мы сидим за одним столом и обмениваемся взглядами и аргументами по тем вопросам, где мы не соглашаемся друг с другом».
В мае в Брюсселе пройдет специальный саммит НАТО, на котором будет присутствовать Дональд Трамп.
Подробности — в видеоматериале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Наша цель должна заключаться в том, чтобы на встрече лидеров НАТО в мае согласовать, что до конца года все союзники выполнят обещанные рекомендации или разработают планы, которые четко сформулируют, как и с какими ежегодными показателями обещания будут выполняться».
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса не идут на поводу у США, и решение об увеличении расходов было принято еще три года назад. Но тут же глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил: 2% ВВП для Германии — это в год 70 млрд евро, и в Германии нет ни одного политика, который бы согласился с этим решением.
Что касается России, то тон и позиция США пока не изменились. Было объявлено, что антироссийские санкции Вашингтон снимет только в том случае, если минские соглашения будут полностью выполнены и Крым снова станет украинской территорией. Более того, Тиллерсон заявил, что именно НАТО играет основную роль в противостоянии «российской активности и российской агрессии».
В то же время глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что Россия никогда не была врагом ни Евросоюза, ни НАТО, а Столтенберг, несмотря на угрозы госсекретаря США, снова подтвердил готовность сотрудничать с Москвой.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы провели встречу Совета Россия — НАТО, на которой обсуждали Украину. Это был трудный вопрос, но важно, что мы сидим за одним столом и обмениваемся взглядами и аргументами по тем вопросам, где мы не соглашаемся друг с другом».
В мае в Брюсселе пройдет специальный саммит НАТО, на котором будет присутствовать Дональд Трамп.
Подробности — в видеоматериале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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