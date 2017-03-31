Стюардессы «Победы» осваивают приемы самбо для борьбы с авиадебоширами

Сегодня стюардессы авиакомпании «Победа» учились делать борцовские захваты и проводить болевые приемы. Перевозчик открыл для своих сотрудников и сотрудниц курсы самбо, чтобы те могли постоять за себя, столкнувшись лицом к лицу с агрессивным пассажиром.
Буквально на днях Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для дебоширов на транспорте и направил документ на подпись президенту. Проблема действительно наболевшая. По статистике авиакомпаний, счет хулиганских выходок на борту идет уже на тысячи.
Самое опасное для стюардессы место — пространство кухни или туалет. Сюда может ворваться дебошир, а пассажиры этого не видят. И в этой ситуации точно надо знать, как обезвредить нападающего. Но все же главное их оружие — улыбка и обаяние.
Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо: «Девушки красивые, значит, спортом занимаются и легко освоят приемы. И в жизни пригодится, падать будут правильно».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Самое опасное для стюардессы место — пространство кухни или туалет. Сюда может ворваться дебошир, а пассажиры этого не видят. И в этой ситуации точно надо знать, как обезвредить нападающего. Но все же главное их оружие — улыбка и обаяние.
Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо: «Девушки красивые, значит, спортом занимаются и легко освоят приемы. И в жизни пригодится, падать будут правильно».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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