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  • 31.03, 20:16
    Вылетевший участник «Ты супер!» сможет вернуться в проект. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вылетевший участник «Ты супер!» сможет вернуться в проект

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    Вылетевший участник «Ты супер!» сможет вернуться в проект

    Вылетевший участник «Ты супер!» сможет вернуться в проект

    Вылетевший участник «Ты супер!» сможет вернуться в проект

      Еще 12 талантливых детей готовятся выйти на сцену музыкального шоу «Ты супер!». До окончания отборочного тура остался всего один день. Идут последние репетиции с педагогами. Большой проект НТВ собрал юных вокалистов со всего бывшего СССР. Он дает шанс детям, которые остались без попечения родителей, заявить о себе и покорить своим пением публику.

      Три месяца на базе проекта. Семь недель в эфире. Участники вокального конкурса «Ты супер!», кажется, и сами не ожидали, что поддерживать их на выступлениях будут поддерживать знаменитости. За это время юные вокалисты десятки раз срывались, ведь не все у них получалось с первого раза: то ноту не дотянут, то зрителей испугаются.

      Педагоги помогали им становиться настоящими артистами. Убирали зажимы, ставили голоса и искали свою собственную манеру исполнения.

      Они увидели то, о чем раньше могли только мечтать. Предпремьерные показы фильмов и премьеры мюзиклов, цирковые выступления и концерты любимых артистов. На проекте они научились быть настоящими, искренними: плакать, когда грустно, и смеяться в голос, когда весело. Они научились дружить и любить.

      Для кого-то проект перевернул жизнь. Бэла Дзуцева наконец поговорила с внуком Асланом и объяснила ему, что она ему не мать, а бабушка. Сестры Чижковы встретились с мамой, которую не видели много лет. Арина Шеболдасова встретилась с братом, который живет очень далеко от нее. А Соня Волошаненко смогла лично сказать спасибо врачу, благодаря которой появилась на свет.

      Впереди — финальный день отборочного тура. И еще одна драма: кого из вылетевших участников ведущий сможет вернуть в проект?

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 1 апреля, в 20:00.

      Напомним, что все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. Также с помощью приложения для Android и iOS можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся конкурсантов.

      Кроме того, появилась возможность для маленьких поклонников проекта проявить свои таланты — они могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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