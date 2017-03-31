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  • 31.03, 20:16
    Более 30 человек пострадали при пожаре на рынке в Махачкале. Дагестан, Махачкала, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 30 человек пострадали при пожаре на рынке в Махачкале

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    Более 30 человек пострадали при пожаре на рынке в Махачкале

    Более 30 человек пострадали при пожаре на рынке в Махачкале

    Более 30 человек пострадали при пожаре на рынке в Махачкале

      В результате пожара на рынке в Махачкале пострадали 33 человека. Трое из них госпитализированы.

      Пожар на рынке в Махачкале начался сегодня утром, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В 11:30 мск возгорание было локализовано, в 13:15 мск пожар был ликвидирован. В республиканском МЧС ранее сообщали, что жертв и пострадавших нет.

      Между тем в Министерстве здравоохранения Дагестана ТАСС сообщили, что «три человека в результате крупного пожара на рынке Махачкалы получили легкое отравление угарным газом, они госпитализированы».

      Из сообщения Минздрава: «Сейчас их жизни ничего не угрожает, и в ближайшие сутки они будут выписаны домой. Еще 30 пострадавшим врачами Дагестанского центра медицины катастроф была оказана помощь амбулаторно, на месте. По словам медиков, у большинства людей, которым понадобилась помощь специалистов, стрессовое состояние».

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