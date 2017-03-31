Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена

Here’s the scene of manhole explosions near union square. Glass shattered on several storefronts, area blocked off. No injuries #nbc4ny pic.twitter.com/Ho7qTlHqbU — Rana Novini (@Rana4NY) 31 марта 2017 г.

Как сообщают местные СМИ, изначально люди приняли хлопки за «мощные взрывы»., очевидец: «Мне показалось, что взорвалась бомба. Звук был настолько громким, что мое правое ухо до сих пор болит».Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа. Инцидент привел к сбою в работе транспорта, выбиты стекла в нескольких витринах. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. На улицах сохраняется запах гари. Другие детали произошедшего устанавливаются.