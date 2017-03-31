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  • 31.03, 18:44
    Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена. Нью-Йорк, пожары, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена

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    Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена

    Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена

    Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена
    • Фото: @daveydoctora /twitter.com

      • Сразу в нескольких канализационных люках на площади Юнион-сквер на Манхэттене вспыхнули пожары, сопровождаемые громкими хлопками.

      Как сообщают местные СМИ, изначально люди приняли хлопки за «мощные взрывы».

      Рима Абделькадер, очевидец: «Мне показалось, что взорвалась бомба. Звук был настолько громким, что мое правое ухо до сих пор болит».

      Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа. Инцидент привел к сбою в работе транспорта, выбиты стекла в нескольких витринах. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. На улицах сохраняется запах гари. Другие детали произошедшего устанавливаются.




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