Хлопки из канализации перепугали жителей Манхэттена

Сразу в нескольких канализационных люках на площади
Юнион-сквер на Манхэттене вспыхнули пожары, сопровождаемые громкими хлопками.
Как сообщают местные СМИ, изначально люди приняли хлопки за «мощные взрывы».
Рима Абделькадер, очевидец: «Мне показалось, что взорвалась бомба. Звук был настолько громким, что мое правое ухо до сих пор болит».
Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа. Инцидент привел к сбою в работе транспорта, выбиты стекла в нескольких витринах. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. На улицах сохраняется запах гари. Другие детали произошедшего устанавливаются.
Рима Абделькадер, очевидец: «Мне показалось, что взорвалась бомба. Звук был настолько громким, что мое правое ухо до сих пор болит».
Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа. Инцидент привел к сбою в работе транспорта, выбиты стекла в нескольких витринах. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. На улицах сохраняется запах гари. Другие детали произошедшего устанавливаются.
Here’s the scene of manhole explosions near union square. Glass shattered on several storefronts, area blocked off. No injuries #nbc4ny pic.twitter.com/Ho7qTlHqbU— Rana Novini (@Rana4NY) 31 марта 2017 г.
Here’s 3 spots I see w/ glass shattered from manhole explosions in #UnionSquare. An apartment, @strandbookstore & @broadwaykitchen #nbc4ny pic.twitter.com/AUiMvNIiYv— Rana Novini (@Rana4NY) 31 марта 2017 г.
Комментарии