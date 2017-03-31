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  • 31.03, 20:16

    В Германии выпустили учебник с российским Крымом

    4 комментария
    В Германии выпустили учебник с российским Крымом

    В Германии выпустили учебник с российским Крымом

    В Германии выпустили учебник с российским Крымом
  • Фото: eurointegration.com.ua

    • Карта с Крымом, который обозначен как территория России, появился в пособии для изучения немецкого языка.

    В Германии компания Telc gGmbH, которая специализируется на издании учебных пособий по интеграции и изучению немецкого языка, выпустила учебник с политической картой мира, где Крым указан как часть России.

    Карта находится после последней страницы в пособии, на заднем форзаце. Крым на ней раскрашен тем же цветом, что и Россия, отмечает ТАСС. В компании уже поспешили оправдаться и заявить о проведении разбирательства.

    Представитель пресс-службы Telc gGmbH: «Мне пока неизвестно об этом. Возможно, речь идет об ошибке. Я должна проверить эту информацию».

    Примечательно, что компания, выпустившая это пособие по изучению немецкого для мигрантов, пользуется поддержкой правительства ФРГ и сотрудничает с институтом Гёте.

    Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение. На Украине отказываются признавать результаты волеизъявления граждан.

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