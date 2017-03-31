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  • 31.03, 18:45
    Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку». Россельхознадзор, Санкт-Петербург, продукты, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку»

    3 комментария
    Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку»

    Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку»

    Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку»

      Сотрудники Россельхознадзора отправили в топку полтора центнера деликатесов, изъятых у петербургского предпринимателя.

      Партию санкционных колбасных изделий, сыров, рыбы и молочных продуктов сотрудники ведомства совместно с таможенниками перехватили уже в торговой точке бизнесмена. Ветеринарных и ввозных документов на изысканные яства не обнаружилось.

      Так что закончилось всё глубокой прожаркой изъятого. А точнее сожжением продуктов в специальной печи.

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