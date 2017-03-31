Питерский Россельхознадзор сжег европейскую «санкционку»

Сотрудники Россельхознадзора отправили в топку полтора центнера деликатесов, изъятых у петербургского предпринимателя.

Партию санкционных колбасных изделий, сыров, рыбы и молочных продуктов сотрудники ведомства совместно с таможенниками перехватили уже в торговой точке бизнесмена. Ветеринарных и ввозных документов на изысканные яства не обнаружилось.



Так что закончилось всё глубокой прожаркой изъятого. А точнее сожжением продуктов в специальной печи.