В Петербурге российские педагоги делятся опытом с зарубежными коллегами

Почти 20 тысяч специалистов приняли участие в VIII Международном образовательном форуме.

Сегодня состоялось заключительное пленарное заседание. Основной его темой стал вопрос, как усовершенствовать то хорошее, что на сегодня имеет Россия в области образования.



По словам министра Ольги Васильевой, необходимо не стесняться перенимать в том числе и зарубежную практику. Не случайно в форуме приняли участие высокопоставленные профильные чиновники из Австрии и Финляндии.



В свою очередь Россия может поделиться опытом подготовки профессиональных вожатых. Популярные скаутские лагеря в Европе по своей структуре очень похожи на наши.