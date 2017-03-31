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  • 31.03, 18:45
    В Петербурге российские педагоги делятся опытом с зарубежными коллегами. Минобраз РФ, Санкт-Петербург, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге российские педагоги делятся опытом с зарубежными коллегами

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    В Петербурге российские педагоги делятся опытом с зарубежными коллегами

    В Петербурге российские педагоги делятся опытом с зарубежными коллегами

      Почти 20 тысяч специалистов приняли участие в VIII Международном образовательном форуме.

      Сегодня состоялось заключительное пленарное заседание. Основной его темой стал вопрос, как усовершенствовать то хорошее, что на сегодня имеет Россия в области образования.

      По словам министра Ольги Васильевой, необходимо не стесняться перенимать в том числе и зарубежную практику. Не случайно в форуме приняли участие высокопоставленные профильные чиновники из Австрии и Финляндии.

      В свою очередь Россия может поделиться опытом подготовки профессиональных вожатых. Популярные скаутские лагеря в Европе по своей структуре очень похожи на наши.

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