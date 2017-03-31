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  • 31.03, 18:44

    Германия выдала России обвиняемого в убийстве мужчину

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    Германия выдала России обвиняемого в убийстве мужчину

    Германия выдала России обвиняемого в убийстве мужчину

    Обвиняемый в убийстве экстрадирован из Германии в Россию в сопровождении сотрудников бюро Интерпола и ФСИН.

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России сегодня в Москву из Германии доставили 37-летнего Малхаза Джавоева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК России».

    По словам Волк, мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой, которая пропала в августе 2014 года.

    Ирина Волк: «В ходе ее поисков было установлено, что Джавоев был последним, кто видел девушку. В результате оперативных мероприятий в автомобиле, который был арендован молодыми людьми накануне исчезновения девушки, обнаружили следы крови. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей».

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. Так как Джавоев не явился по неоднократным вызовам в правоохранительные органы, его по запросу ГУ МВД России по Москве объявили в розыск по каналам Интерпола. В результате оперативных мероприятий обвиняемый был задержан на территории Германии.

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