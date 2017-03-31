Петербургский институт кино и телевидения ответил на претензии Рособрнадзора

В петербургском институте кино и телевидения прокомментировали внеплановую проверку.

В вузе не согласны с некоторыми замечаниями федеральной надзорной службы и готовы, если потребуется, отстаивать свою позицию в суде. Сегодня об этом рассказал проректор по учебной работе СПбГИКиТ Дмитрий Барсуков.



Внеплановая проверка выявила ряд нарушений, и это стало поводом для приостановки приема абитуриентов в вуз. Однако в учебном заведении в целом не склоны драматизировать ситуацию. Нарушений немного, и они не критичны.



Как заверил Дмитрий Барсуков, в ближайшее время они намерены устранить замечания и приступить к подготовке вступительной кампании.