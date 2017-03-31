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  • 31.03, 18:44

    Советник Авакова призвал Украину «сломить гордыню» в отношениях с РФ

    1 комментарий

    Советник Авакова призвал Украину «сломить гордыню» в отношениях с РФ

    Советник Авакова призвал Украину «сломить гордыню» в отношениях с РФ

    Если украинцы хотят нормального будущего для своей страны, то им стоит переступить через гордость и наладить контакты с Россией. С таким заявлением выступил Илья Кива — советник главы МВД Украины Арсена Авакова.

    В эфире телеканала «112 Украина» Илья Кива отметил, что украинцам следует «сломить в себе гордыню» для того, чтобы война не перекатилась на плечи их детей.

    Илья Кива: «Нужны ли контакты, нужно ли общение, нужно ли обмениваться информацией? Да. Потому что от этого зависит будущее нашей страны».

    Сам Арсен Аваков известен своей антироссийской позицией. Так, в прошлом году он заявил о разработке плана по силовому возвращению Крыма, а в этом году стал главным идеологом атаки на российские банки, ведущие бизнес на Украине.

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