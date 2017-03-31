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ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
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  • 31.03, 18:45
    СК возбудил дело по следам массового отравления в Рощине. ЖКХ, Ленинградская область, Следственный комитет, водоснабжение, отравление, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СК возбудил дело по следам массового отравления в Рощине

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    СК возбудил дело по следам массового отравления в Рощине

    СК возбудил дело по следам массового отравления в Рощине

      Представителей муниципального «Водоканала» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

      Режим чрезвычайного положения в поселке Ленинградской области был введен две недели назад. В общей сложности около 100 человек обратились к медикам с острым кишечным расстройством. По решению суда были закрыты детские сады и школа в Рощине.

      При этом именно с последней областные чиновники связали свои предположения по поводу первоначального очага инфекции. Якобы в школу пришел больной ребенок. Однако на причастности «Водоканала» к вспышке заболевания настаивает следствие.

      По информации Следственного комитета, содержание вредных веществ в воде превысило допустимые показатели. Конкретных подозреваемых в этом деле пока нет.

      Расследование ЧП в Рощине продолжается. Следователи запросили необходимые документы. Назначены судебные экспертизы.

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