Часть подразделений вооруженных сил Южной Осетии передана в подчинение ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега Ибрагим Гассеев подписали межгосударственный документ о вхождении отдельных подразделений армии Южной Осетии в состав Вооруженных сил России.
По словам главы Минобороны Южной Осетии Гассеева, это соглашение имеет не только военно-политическое, но и социально-экономическое значение. А Сергей Шойгу отметил, что сотрудничество с Южной Осетией рассматривается как один из стабилизирующих факторов на Кавказе. Министр отметил, что РФ и республику связывают давние отношения.
С таким заявлением Шойгу выступил на церемонии подписания соглашения, передает «Интерфакс». Он также напомнил, что Россия предприняла все усилия для поддержки Южной Осетии, противостоявшей агрессии противника. Кроме того, РФ первой признала независимость республики.
Сергей Шойгу: «До этого, начиная с 1992 года, Россия всегда была рядом с того момента, когда были созданы и введены миротворческие силы в Южную Осетию. На протяжении долгих лет сохранялся мир. При том что все это время с разной интенсивностью шли переговоры по установлению мира или политическому урегулированию тех отношений, которые возникли в результате действий Грузии в прошлые годы».
Он добавил, что сегодня утверждаются два документа. Первый — о передаче в подчинение ВС РФ части подразделений армии Южной Осетии. А второй — соглашение по деятельности фельдъегерских служб по линии Минобороны.
Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев в свою очередь выразил признательность России за оказание помощи.
Ибрагим Гассеев: «Благодаря России сегодня мы живем мирной жизнью и строим свое будущее».
Соглашение о вхождении части армии республики в состав ВС РФ станет еще одним фактором, гарантирующим безопасность региона, добавил Шойгу.
Сергей Шойгу: «Надеюсь, что эти соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году».
Он напомнил, что в республике дислоцирована 4-я российская военная база.
Сергей Шойгу: «База, у которой достаточное количество личного состава, вооружения и персонала, которая также обеспечивает безопасность наших южных границ и Южной Осетии».
Гассеев отметил, что для жителей Южной Осетии, имеющих гражданство РФ, создаются условия для прохождения военной службы на этой базе. При этом они получат все гарантии и льготы, которые предоставляются российским военным.
С таким заявлением Шойгу выступил на церемонии подписания соглашения, передает «Интерфакс». Он также напомнил, что Россия предприняла все усилия для поддержки Южной Осетии, противостоявшей агрессии противника. Кроме того, РФ первой признала независимость республики.
Сергей Шойгу: «До этого, начиная с 1992 года, Россия всегда была рядом с того момента, когда были созданы и введены миротворческие силы в Южную Осетию. На протяжении долгих лет сохранялся мир. При том что все это время с разной интенсивностью шли переговоры по установлению мира или политическому урегулированию тех отношений, которые возникли в результате действий Грузии в прошлые годы».
Он добавил, что сегодня утверждаются два документа. Первый — о передаче в подчинение ВС РФ части подразделений армии Южной Осетии. А второй — соглашение по деятельности фельдъегерских служб по линии Минобороны.
Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев в свою очередь выразил признательность России за оказание помощи.
Ибрагим Гассеев: «Благодаря России сегодня мы живем мирной жизнью и строим свое будущее».
Соглашение о вхождении части армии республики в состав ВС РФ станет еще одним фактором, гарантирующим безопасность региона, добавил Шойгу.
Сергей Шойгу: «Надеюсь, что эти соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году».
Он напомнил, что в республике дислоцирована 4-я российская военная база.
Сергей Шойгу: «База, у которой достаточное количество личного состава, вооружения и персонала, которая также обеспечивает безопасность наших южных границ и Южной Осетии».
Гассеев отметил, что для жителей Южной Осетии, имеющих гражданство РФ, создаются условия для прохождения военной службы на этой базе. При этом они получат все гарантии и льготы, которые предоставляются российским военным.
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