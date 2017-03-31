ЦБ РФ по итогам 2016 года стал рекордсменом по закупке золота

Российский ЦБ в пятый раз подряд стал чемпионом мира среди центральных банков по закупке золота.

Как следует из доклада агентства Reuters, в 2016 году ЦБ РФ приобрел 201 тонну. Все остальные центробанки мира вместе купили 257 тонн.



Аналитики объясняют, что золото — это индикатор страха игроков. Выборы в Европе, президентство Трампа заставили их вкладываться именно в драгметалл. А для российского ЦБ это, возможно, еще и способ умерить инфляцию.



Но авторы исследования отмечают: если санкции против России снимут, она может изменить свою стратегию по золоту. По данным Всемирного золотого совета, Россия со своими запасами находится на шестом месте и совсем немного отстает от Китая. Безусловный лидер этого рейтинга — США, у которых в запасах более 8 тысяч тонн.