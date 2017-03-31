Патрушев отметил ускорение темпов перевооружения российской армии

Темпы перевооружения армии и флота России существенно ускорились, укрепив тем самым потенциал российских Вооруженных сил. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на научно-практической конференции по вопросам нацбезопасности.

Патрушев также заявил, что Стратегия национальной безопасности России, спланированная до 2020 года, уже позволила достигнуть положительных результатов в целом ряде сфер.



Николай Патрушев: «Возросла роль Российской Федерации в решении важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов и кризисов. Существенно повысился потенциал Вооруженных сил. Были созданы условия для возрождения традиций российской армии, улучшения материального обеспечения, что способствовало росту престижа военной службы».



Секретарь Совбеза особо отметил работу научного совета при Совете безопасности, который оперативно реагировал на изменения международной обстановки, появление новых вызовов и угроз для России. Особое внимание уделялось событиям, связанным с государственным переворотом на Украине и последовавшим вооруженным конфликтом в Донбассе.