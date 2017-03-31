Гендиректор самарского оборонного завода «Салют» покончил с собой

Гендиректор оборонного завода «Салют» в Самаре был найден мертвым с огнестрельным ранением в области груди. Предположительно, руководитель предприятия совершил суицид.: «Тело Николая Поролло было найдено сегодня утром в его доме в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, директор завода покончил с собой, застрелившись».На место прибыла следственно-оперативная группа, проводится проверка.Николаю Поролло было 76 лет. Он возглавлял предприятие «Салют» с 1991 года. Завод входит в состав АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“. Его основная деятельность — производство комплектующих изделий для головных предприятий корпорации, а также деталей спецзащиты для самолетов и вертолетов».