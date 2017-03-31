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  • 31.03, 17:14

    Гендиректор самарского оборонного завода «Салют» покончил с собой

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    Гендиректор самарского оборонного завода «Салют» покончил с собой

    Гендиректор самарского оборонного завода «Салют» покончил с собой

    Гендиректор самарского оборонного завода «Салют» покончил с собой
  • Фото: volga.news

    • Тело Николая Поролло было найдено сегодня утром в его собственном доме.

    Гендиректор оборонного завода «Салют» в Самаре был найден мертвым с огнестрельным ранением в области груди. Предположительно, руководитель предприятия совершил суицид.

    СУ СК РФ по Самарской области: «Тело Николая Поролло было найдено сегодня утром в его доме в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, директор завода покончил с собой, застрелившись».

    На место прибыла следственно-оперативная группа, проводится проверка.

    Николаю Поролло было 76 лет. Он возглавлял предприятие «Салют» с 1991 года. Завод входит в состав АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“. Его основная деятельность — производство комплектующих изделий для головных предприятий корпорации, а также деталей спецзащиты для самолетов и вертолетов».

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