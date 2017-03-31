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  • 31.03, 15:43
    Пенсионер в Казани ищет пропавшую из стену школы капсулу времени. Казань, пенсионеры, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пенсионер в Казани ищет пропавшую из стену школы капсулу времени

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    Пенсионер в Казани ищет пропавшую из стену школы капсулу времени

    Пенсионер в Казани ищет пропавшую из стену школы капсулу времени

    Пенсионер в Казани ищет пропавшую из стену школы капсулу времени

      Пенсионер из Казани отправился на поиски прошлого. Помочь ему в этом намерены прокуроры.

      Виктор Фадеев уже несколько месяцев безуспешно ищет мемориальную капсулу, в которую он вместе с одноклассниками сложил послание для потомков. Ее надежно спрятали в стене школы и собирались вскрыть на встрече выпускников через полвека. Время пришло. Но читать, как выяснилось, было нечего.

      Виктор Фадеев с помощью полицейских ищет капсулу с посланием потомкам. Вместе с одноклассниками он заложил ее в стенах родной школы 50 лет назад. Ориентировка для стражей порядка непривычная: предмет в форме конуса из нержавейки с закручивающейся крышкой.

      Попытки найти ее в стенах учебного заведения оказались лишь пустой тратой времени. За полвека руководство не раз сменилось. Да и само здание уже не то. Возможно, капсула пропала по вине строителей, а может, школьники не дождались указанной даты. С просьбой восстановить историческую справедливость мужчина обратился в прокуратуру. Там отметили, что подобных заявлений к ним еще не поступало.

      Подробности — в видеоматериале.

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